[아시아경제 이민지 기자] 디바이스이엔지 디바이스이엔지 187870 | 코스닥 증권정보 현재가 40,200 전일대비 100 등락률 -0.25% 거래량 108,558 전일가 40,300 2021.04.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 디바이스이엔지, 삼성전자와 61억 규모 반도체 제조장비 공급 계약[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일디바이스이엔지, 228억원 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 close 는 삼성전자와 반도체제조장비 공급계약을 체결했다고 14일 공시했다. 계약금액은 60억원으로 지난해 매출액 대비 4.8%에 달한다.

