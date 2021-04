조응천 “비대위, 강성 지지층으로부터 젊은의원 보호하라” 작심발언

[아시아경제 전진영 기자] 조응천 더불어민주당 의원은 14일 도종환 비상대책위원장을 향해 “폭력적으로 쇄신을 막는 행위를 좌시하지 말고 소수 강성 지지층들로부터 다수 당원과 뜻있는 젊은 의원들을 보호하라”고 촉구했다.

조 의원은 이날 자신의 페이스북에 “어제 ‘더불어민주당 권리당원 일동’ 명의의 성명서가 발표됐다. 어렵게 입을 뗀 초선의원들을 거칠고 다듬어지지 않은 언사로 주눅들게 하려는 의도로 보인다”며 이같이 말했다.

그는 권리당원 일동의 이름으로 발표된 성명서를 언급하며 “이 성명서는 권리당원을 참칭하고 있다”며 “조국 전 법무부 장관을 적극 지지하는 권리당원이라고 자처하는 일부 강성 지지층이 아니면 국회의원이 될 수 없다는 전제가 깔려있다면 참으로 오만하고 전근대적인 발상의 발로가 아닐 수 없다”고 지적했다.

이어 “강성 당원들에게 이와 같은 언행을 자제하라는 메시지가 비대위원장 혹은 비대위 명의로 나와야 한다고 어제 저를 비롯한 몇몇 의원들이 말했다”면서 “그러나 오늘 비대위 회의에서 ‘민주당은 반성과 성찰을 바탕으로 더 책임 있는 집권 여당, 더 유능한 집권 여당이 되겠다’고 만 할 뿐 성명에 대하여는 일언반구도 없었다”고 비판했다.

그러면서 “당이 점점 재보선 패배 이전으로 돌아가고 있다”며 “민주당의 금기어가 된 조 전 장관에 대한 문제는 몇 년 보수정당의 탄핵과 같이 앞으로 두고두고 우리의 발목을 잡을 아킬레스건으로 작동할 것 같다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr