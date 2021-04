[아시아경제 이민지 기자] 상아프론테크 상아프론테크 089980 | 코스닥 증권정보 현재가 50,300 전일대비 700 등락률 -1.37% 거래량 110,186 전일가 51,000 2021.04.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스닥 뛰자 중소형주 펀드도 날았다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일상아프론테크, 외국인 9만 3386주 순매수… 주가 0.99% close 는 310억원 규모로 교환사채 발행을 결정했다고 14일 공시했다. 회사는 시설자금과 운영자금을 각각 250억원, 60억원어치 조달할 계획이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr