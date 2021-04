[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 2층 세라실버매장에서 개성 넘치는 마스크 줄을 선보이고 있다. 코로나19시대에 마스크가 필수품이 되고 있어 마스크 끈에 줄을 연결해 좀 더 편하게 보관이 가능하고 또 여성들에게는 액세서리 대체로 멋스러움을 표현하기에 좋은 하나의 아이템으로 인기를 끌고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdh6571@asiae.co.kr