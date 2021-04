'블록체인 기술 적용' 코로나19 접종증명서 내일부터 발급…위변조 방지

위변조 원천 방지·최소의 개인정보 활용 등 종이증명서 단점 보완

[아시아경제 김지희 기자] 블록체인 기술을 활용해 위변조가 불가능한 코로나19 백신 예방접종증명서가 발급된다.

질병관리청은 오는 15일부터 코로나19 백신 전자 예방접종증명서를 발급한다고 14일 밝혔다. 그간 정부는 출력 또는 전자문서 지갑을 통해 예방접종 증명서를 발급하는 서비스를 제공했으나, 코로나19 전자 예방접종증명서로 증명서의 위변조를 원천 방지하고 최소의 개인정보를 활용해 코로나19 접종 사실을 인증하는 등 종이증명서의 단점을 보완한다.

이번에 개통되는 코로나19 전자 예방접종증명서의 위변조 방지와 진위 여부 확인에는 블록체인과 분산신원인증(DID) 기술이 적용된다. 질병관리청이 직접 운영하는 블록체인에는 전자 예방접종증명서의 진위 여부 확인을 위한 공개키 정보만 기록되며, 주민등록번호 등 개인정보는 보관하지 않도록 구현했다. 또 블록체인에는 가상화폐(토큰)를 활용하지 않는 방식으로 정보 저장소 간 합의 알고리즘을 구현함으로써 블록체인 사용 시 수수료가 발생하지 않는다.

아울러 질병청, 보건복지부, 행정안전부 국가정보자원관리원 및 한국보건의료정보원 등 4개 기관에 블록체인의 정보 저장소를 분산 설치해 블록체인의 신뢰도를 높였다.

전자 예방접종증명서를 큐알(QR)코드로 제시하는 경우 검증자는 접종 관련 최소 정보만을 확인할 수 있도록 했다. 검증 내역은 제3자가 확인할 수 없다.

접종자는 오는 15일부터 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 증명서의 발급 및 인증 어플리케이션을 내려받을 수 있다.

이를 위해 질병청은 블록체인 기술을 보유하고 있는 민간 벤처기업 블록체인랩스와 업무협약을 체결했다. 이번 협약을 통해 블록체인랩스는 자체 개발 및 특허 출원한 합의 알고리즘 등을 이번 전자 예방접종증명서에 적용키로 했다. 향후에도 전자 예방접종증명서 발급시스템의 구축과 운영을 위해 기술 지원 등도 상호 협력하기로 했다.

정은경 질병청장은 “이번 코로나19 전자 예방접종증명서는 위변조 사례를 원천적으로 방지하는 등 종이증명서의 단점을 보완하기 위해 추진하였다”며 "접종자의 전자예방접종증명서가 안전하게 관리될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr