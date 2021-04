인천공항, 올 1분기 국제선 화물 물동량 79만톤…역대 최고 실적

[아시아경제 이동우 기자] 인천국제공항공사는 올해 1분기 국제선 항공화물 물동량이 2001년 인천공항 개항 이후 같은 분기 기준 역대 최고 실적을 기록했다고 14일 밝혔다.

인천공항공사의 올 1분기 국제선 항공화물 물동량은 78만6396톤으로 전년 동기(66만4883톤) 대비 18.3% 증가했다. 이는 이전 최고 기록인 2018년 1분기 실적(69만6048톤) 보다 13%가량 증가한 수치다.

지난달 월간 물동량은 28만7989톤을 기록해 개항 이후 월간 최대 실적을 경신했고, 지난 2월 4일에는 일간 1만1332톤의 물동량을 기록하며 일일 최대 실적을 다시 썼다.

인천공항공사는 최근 항공화물 물동량 증가세를 코로나19 이후 국경 간 전자상거래 물품과 의약품 등 신성장 화물이 큰 폭으로 늘어난 가운데 경기 회복세가 더해져 항공 화물 운송 수요를 끌어 올린 것으로 분석했다.

여객기 운행중단에 따른 벨리카고(여객기 화물칸을 활용해 운송하는 항공화물) 공백 속에서 항공사의 화물사업 집중한 것도 증가세에 긍정적인 영향을 끼쳤다. 인천공항의 화물기 운항은 이달 기준 전년대비 136% 급증했다.

항공화물 물동량의 가파른 증가세는 당분간 지속될 것으로 전망된다. 항공화물 특성상 일반적으로 상반기보다 하반기의 증가세가 더욱 높게 나타나기 때문이다. 공사는 인천공항의 화물 물동량이 당초 예상보다 빠른 올 8월 누적 5000만톤 달성이 가능할 것으로 전망했다.

이희정 인천국제공항공사 미래사업본부장은 "전 세계적으로 항공화물 운송이 증가하고 있는 가운데 올해 인천공항의 국제선 화물 물동량 역시 역대 최대 수준인 연간 300만톤 달성이 가능할 것으로 전망된다"며 "포스트 코로나, 4차 산업혁명 등 앞으로 글로벌 항공화물 시장에 많은 변화가 예상되는 만큼 물류 인프라 적기 확충 및 글로벌 기업 배송센터 유치 등의 노력을 통해 글로벌 물류 허브공항으로서의 입지를 더욱 공고히 해나갈 계획"이라고 말했다.

한편 2001년 개항한 인천공항은 항공화물 인프라의 적기확충 및 적극적인 마케팅 활동 등을 바탕으로 지난해 국제선 항공화물 물동량 282만톤을 달성하며 국제공항협의회(ACI) 기준 세계 3위를 기록한 바 있다.

