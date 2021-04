삼성重, 세계 첫 선박용 냉열발전 시스템 개발

[아시아경제 최대열 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 7,530 전일대비 80 등락률 -1.05% 거래량 3,535,740 전일가 7,610 2021.04.14 11:14 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 봄바람 맞은 조선株삼성重, 해상풍력발전기 설치선 독자모델 개발…세계 3대 선급 인증삼성중공업, 주가 7550원.. 전일대비 -2.83% close 은 액화천연가스(LNG) 냉열 발전시스템을 연계한 차세대 재기화 시스템인 'S-REGAS(CGR)'의 개발·실증을 세계에서 처음으로 성공했다고 14일 밝혔다.

S-REGAS(CGR)는 초대형 액화천연가스 부유식 저장·재기화 설비(LNG-FSRU)의 핵심 기술인 LNG 재기화 시스템에 이산화탄소를 발생하지 않도록 냉열발전 기술을 적용한 것이다. 친환경적이면서 전력 생산에 들어가는 비용을 낮춘다는 장점이 있다.

LNG는 영하 162도 이하 액체 상태로 운송되며 이를 연료로 사용하기 위해서는 온도를 가해 증발시켜 가스 상태로 변환하는 재기화 과정을 거쳐야 한다. 냉열발전은 이러한 재기화 과정 중 해수로 버려지는 열에너지를 회수해 전기를 생산한다.

또 S-REGAS(CGR)는 LNG 재기화에 필요한 전력의 90% 이상인 16MW 전기를 자체 생산할 수 있어 연간 6만t 이상의 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있다. 회사는 앞서 지난 13일 거제조선소에서 한국가스공사와 주요 선급 관계자를 불러 실증 완료 보고회를 마쳤다. 이동연 삼성중공업 조선해양연구소장은 "조선·해운업계에도 탄소 중립을 위한 신재생에너지 전력 사용 확대가 강력히 요구되고 있다"고 전했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr