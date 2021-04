[특징주]엑세스바이오, 무증상 코로나19 美 FDA 긴급승인…기술력 입증

[아시아경제 박형수 기자] 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 20,650 전일대비 2,250 등락률 +12.23% 거래량 4,083,873 전일가 18,400 2021.04.14 11:13 장중(20분지연) 관련기사 다시 뛰는 진단키트株엑세스바이오, 778억 규모 항원진단키트 공급계약 체결엑세스바이오, 개인 투자자 관심 집중... 주가 3.23%... close 가 강세다. 미국 식품의약국(FDA)으로부터 코로나19 항원진단키트의 연속 검사(Serial Testing) 용도에 대한 긴급사용승인 허가를 받았다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

14일 오전 10시39분 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 20,650 전일대비 2,250 등락률 +12.23% 거래량 4,083,873 전일가 18,400 2021.04.14 11:13 장중(20분지연) 관련기사 다시 뛰는 진단키트株엑세스바이오, 778억 규모 항원진단키트 공급계약 체결엑세스바이오, 개인 투자자 관심 집중... 주가 3.23%... close 는 전날보다 12.77% 오른 2만750원에 거래되고 있다.

엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 20,650 전일대비 2,250 등락률 +12.23% 거래량 4,083,873 전일가 18,400 2021.04.14 11:13 장중(20분지연) 관련기사 다시 뛰는 진단키트株엑세스바이오, 778억 규모 항원진단키트 공급계약 체결엑세스바이오, 개인 투자자 관심 집중... 주가 3.23%... close 제품은 무증상자로 진단 대상을 확대할 수 있게 됐다. FDA는 진단 강화를 위한 보완 정책으로 연속 검사에 대한 긴급사용승인허가를 신설했고, 기존 유증상자로 제한하던 진단 대상자를 무증상자로 확대시켰다.

연속 검사(Serial Testing)란 한 환자가 동일한 테스트를 이용해 일주일에 2회 코로나 감염여부를 검사하는 것을 뜻한다. 환자 샘플 내에 코로나 항원의 양이 시간에 따라 바뀌고, 이에 따라 무증상 양성환자가 음성으로 진단되는 경우가 나올 수 있기 때문에, 반복적인 검사를 통해 코로나에 감염된 환자를 신속하게 찾아내 감염 확산을 줄이는 진단 방법이다.

엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 20,650 전일대비 2,250 등락률 +12.23% 거래량 4,083,873 전일가 18,400 2021.04.14 11:13 장중(20분지연) 관련기사 다시 뛰는 진단키트株엑세스바이오, 778억 규모 항원진단키트 공급계약 체결엑세스바이오, 개인 투자자 관심 집중... 주가 3.23%... close 관계자는 "미국은 가족이나 친구 등 가까운 주변에서 코로나 환자가 발생하더라도 증상이 없다면 코로나19 진단을 받기가 어려웠다"며 "그러나 지금은 증상이 없어도 누구나 코로나 진단을 받을 수 있게 정책이 변경됐다"고 설명했다.

현재 애보트, 퀴델, 벡튼 디킨슨 사 제품이 연속 검사 승인을 받았으며, 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 20,650 전일대비 2,250 등락률 +12.23% 거래량 4,083,873 전일가 18,400 2021.04.14 11:13 장중(20분지연) 관련기사 다시 뛰는 진단키트株엑세스바이오, 778억 규모 항원진단키트 공급계약 체결엑세스바이오, 개인 투자자 관심 집중... 주가 3.23%... close 는 네번째로 승인을 받았다. 이번 승인으로 의사의 처방을 받아 병원이나 진단 검사 센터에서 증상 환자 뿐만 아니라 무증상 환자에 대해서도 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 20,650 전일대비 2,250 등락률 +12.23% 거래량 4,083,873 전일가 18,400 2021.04.14 11:13 장중(20분지연) 관련기사 다시 뛰는 진단키트株엑세스바이오, 778억 규모 항원진단키트 공급계약 체결엑세스바이오, 개인 투자자 관심 집중... 주가 3.23%... close 제품으로 진단이 가능해졌다.

엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 20,650 전일대비 2,250 등락률 +12.23% 거래량 4,083,873 전일가 18,400 2021.04.14 11:13 장중(20분지연) 관련기사 다시 뛰는 진단키트株엑세스바이오, 778억 규모 항원진단키트 공급계약 체결엑세스바이오, 개인 투자자 관심 집중... 주가 3.23%... close 관계자는 "미국 시장에 진출한지 1년도 되지 않은 짧은 기간 내에 제품의 우수성을 인정 받고 글로벌 기업들과 대등하게 경쟁 할 수 있게 됐다"며 "진단 대상이 확대된 만큼 코로나19 진단에 대한 수요가 증가할 것으로 보이며, 미국 사업에 더욱 박차를 가할 예정"이라고 말했다.

