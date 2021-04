IAEA 사무총장 "일본 오염수 방류 방침은 국제 관행…환영"

[아시아경제 우수연 기자]일본이 후쿠시마 제1원전 사고로 발생한 방사성 물질 오염수를 방류하기로 결정을 두고 국제원자력기구(IAEA) 사무총장이 '국제 관행'이라며 이를 환영한다는 뜻을 밝혔다.

13일(현지시간) 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 성명을 통해 "후쿠시마 제1원전에 저장돼있던 처리수의 처리 방안을 결정했다는 일본의 발표를 환영한다"며 "IAEA는 이 계획의 안전하고 투명한 이행을 추적 관찰하고 확인할 기술적 지원을 제공할 준비가 돼있다"고 말했다.

이어 그는 "제어된 물의 해양 방류는 안전 및 환경 영향 평가에 기초한 특정 규제 허가 아래 세계와 지역에서 원자력 발전소를 운영하는데 일상적으로 사용된다"며 "일본이 선택한 처리 방식은 기술적으로 실현 가능하고 국제적 관행에 따른 것이기도 하다"고 덧붙였다.

그로시 사무총장은 일본의 이번 결정에 대해 후쿠시마 제1원전 폐로의 지속적인 진행을 위한 기반을 닦는 중대한 사건이 될 것이라고 추켜세웠다. 그러면서 오염수라는 표현 대신 일본 정부가 주장하는 '처리수(treated water)' 또는 '제어된 물(cotrolled water)', '물(water)'이라는 용어를 사용하기도 했다.

그로시 사무총장은 "원자력 안전은 국가적 책임이며 물 관리라는 중요한 이슈를 어떻게 다를지 결정하는 것은 일본 정부에 관한 것"이라며 "오늘의 결정을 이행하기 위해 일본 정부가 모든 당사자들과 투명한 방식으로 계속 교류할 것이라 확신한다"고 말했다.

아르헨티나 출신인 그로시 사무총장은 일본 출신의 아마노 유키야 전 사무총장의 뒤를 이어 2019년 12월 IAEA 사무총장에 취임했다.

