14~15일 아침 기온 뚝…"출근길 두툼한 외투 챙기세요"

내일과 모레 아침 최저 영상 5도

서리 현상으로 농작물 냉해 대비해야

[아시아경제 한진주 기자] 14일과 15일 아침 기온이 크게 떨어져 출근길은 평소보다 두꺼운 외투를 챙겨야 한다.

13일 기상청은 내일과 모레 새벽에서 아침 사이 전국 아침 최저기온이 영상 5도를 밑돌고 내륙 지역에서는 0도 이하로 떨어져 오늘보다 10도 이상 낮을 것이라고 예보했다.

기상청은 이날 10시를 기준으로 한파특보를 발표했다. 경기, 강원, 충청, 전북, 경북 지역에 오후 10시부터 한파주의보가 발효된다.

14일 아침 최저기온은 영하 1도∼7도, 낮 최고기온은 12∼18도로 예상된다. 15일은 아침 최저 0∼8도, 낮 최고기온은 15∼19도로 예보됐다.

오늘 밤부터 내일 아침까지 우리나라를 기준으로 고기압(좌)과 저기압(우)의 간격이 점차 좁아지면서 바람이 강해지고 찬 공기의 유입이 더욱 활발해지면서 체감온도가 크게 떨어진다.

기상청은 "포근했던 날씨에서 급격하게 기온이 낮아지고 강한 바람까지 더해지면서 체감온도까지 매우 낮아져 급격한 기온변화로 인한 호흡기 질환과 면역력 저하 등 건강관리에도 각별히 주의해야 한다"고 당부했다.

내륙 지역에서 서리 현상이 예상되며 농작물 냉해 피해 가능성이 높아 보온 조치 등 사전 대비가 필요하다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr