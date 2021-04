고속도로 휴게소 '전기차 초급속 충전' 가능…"올해 대폭 확대"

휴게소 12곳에 초급속 충전기 72기 설치

현대차 E-GMP 최적화…18분내 80% 충전

[아시아경제 문제원 기자] 경부선, 중부선 등 고속도로 휴게소 12곳에서 앞으로 전기차 초급속 충전이 가능해진다.

국토교통부와 한국도로공사는 고속도로 휴게소 12곳에 각각 6기씩 전기차 초급속 충전기 72기 설치해 15일부터 운영을 시작한다고 14일 밝혔다.

대상 휴게소는 경부선 안성(서울·부산방향), 칠곡(부산방향), 중부선 음성(통영방향), 서해안선 화성(목포방향), 남해선 함안(부산방향), 문산(순천방향), 무안광주선 함평나비(무안방향) 등이다.

서울양양선 내린천(서울), 서해안선 군산(서울), 경부선 칠곡(부산), 중부내륙선 문경(양평), 영동선 횡성(강릉) 등은 오는 16일부터 운영한다.

초급속 충전기는 도로공사와 현대자동차 간 협약을 통해 구축됐다. 도로공사가 부지를 제공하고 현대차가 시설물 설계·설치공사·운영을 맡았다.

현대차의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP에 최적화해 설계됐으며, 아이오닉5 등 E-GMP 기반의 차종은 18분 내에 80% 충전이 가능하다.

기존의 전기차도 DC콤보 타입1을 사용하면 충전이 가능하다. 다만 차량별로 수용 가능한 전력량에 따라 충전 속도는 다를 수 있다.

비나 눈이 올 때도 편안하게 충전할 수 있도록 6기를 한 곳에 모은 캐노피 건축물로 설계해 이용자들의 편의성이 향상될 것으로 기대된다.

국토부는 올해 고속도로에 전기차 충전기를 대폭 확대할 예정이다. 민간·공공기관과 협력해 충전기를 400기 이상 추가해 올해 말까지 누적 800기 이상을 구축할 계획이다.

이 중 초급속 충전기가 100기 이상 포함된다.

황성규 국토부 2차관은 이날 화성휴게소에서 열린 초급속 충전기 개소식에서 "친환경차의 원활한 보급을 위해서는 충전 인프라 조성이 필수"라며 "전국 고속도로에 전기차 충전기를 속도감 있게 구축할 것"이라고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr