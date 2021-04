[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <과장급 전보> ▲본청 비서관 채봉규(蔡奉奎) ▲인천세관 여행자통관1국장 손문갑(孫文甲) ▲부산세관 조사국장 남성훈 (南星熏) ▲관세청 이근후(李根厚)(이상 4월 14일자)

