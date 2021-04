[아시아경제 이민우 기자] 이디티 이디티 215090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,410 전일대비 25 등락률 -1.74% 거래량 12,547,063 전일가 1,435 2021.04.13 15:09 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 오늘이 마지막입니다美 바이든 직수혜!! 글로벌 1위 기업 관련주 지금 저점 매수하세요!!하락장에도 강하다! 美 증시 상장 소식!! 관련 대장 株 지금 잡으세요 close 는 시설자금 확보를 위해 60억원 규모의 유상증자를 결정했다고 13일 공시했다. 주당 액면가 100원으로 상환전환우선주 530만9733주를 제3자배정증자 방식으로 발행한다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr