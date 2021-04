정부, 탄소중립 중점학교 운영 프로그램 개발

교육부·환경부 등 6개 부처 공동 지원

과장급 참석 분기별 정책협의회 운영

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 2050 탄소중립 실현을 위해 탄소중립 중점학교 운영 프로그램을 개발하기로 했다고 13일 밝혔다.

교육부, 환경부, 해양수산부, 농림축산식품부, 산림청, 기상청 등 6개 부처는 이날 정부세종컨벤션센터에서 업무협약식을 열고, 학교 탄소중립 실현을 위해 긴밀하게 협력하기로 약속했다.

앞으로 탄소중립 시범·중점학교(가칭)를 운영하는 등 학교 탄소중립 실현 사업을 적극 발굴하고 공동 지원할 계획이다. 우수모형을 확산한다. 학교 환경교육 관련 제도를 개선해 기후위기 대응, 탄소중립 실현에 대한 교육을 강화한다.

학생·학부모·교원 대상 프로그램을 개발·보급한다. 체험관·과학관 등 협약기관의 관계 기관·단체 등을 활용해 학생 대상의 기후위기, 환경생태 관련 체험교육을 지원한다.

실질적인 성과를 내기 위해 6개 부처는 분기별로 정책협의회를 구성해 운영할 계획이다. 담당과장과 실무자 등이 협의회에 참여할 예정이다. 부처별 과제, 교육·홍보 등을 공유할 방침이다.

유은혜 사회부총리 겸 교육부장관은 "2050 탄소중립을 실현하기 위해 학교부터, 교육부터, 어릴 때부터 바뀌어야 한다"며 "이를 위해 관계 부처가 가진 전문성을 충분히 발휘해 함께 노력하자"고 말했다.

한정애 환경부 장관은 "탄소중립 정책의 주무부처 장관으로서 책임을 느낀다"며 "학교 환경교육 제도 개선, 탄소중립 콘텐츠 개발 등 기후·환경교육 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr