하퍼스바자 코스메틱, ‘스킨 핏 루미너스 선세럼’ CJ오쇼핑 출시와 함께 완판

[아시아경제 유현석 기자] 시너지파트너스그룹의 뷰티 전문기업 에스유알코리아는 자사 라이선스 브랜드 하퍼스바자 코스메틱의 ‘스킨 핏 루미너스 선세럼’이 슈퍼모델 이소라와 함께한 CJ오쇼핑 런칭 방송에서 전량 매진을 기록했다고 13일 밝혔다.

스킨 핏 루미너스 선세럼은 투명한 루미너스 캡슐이 피부에 펄감을 부여해 은은하게 빛나는 윤광 효과와 우수한 톤업 효과를 준다. X-fine 테크놀로지와 3way-block-system 적용으로 제형이 뭉침 없이 얇고 고르게 피부에 완벽히 밀착되고, 자외선이 빈틈없이 완벽히 차단되는 제품이라는 것이 회사 측의 설명이다. 또 선제품 특유의 뻑뻑하고 무거운 사용감을 개선하여 가볍고 부드러운 세럼 제형을 구현해 우수한 발림성을 가지고 있다.

브랜드 관계자는 “스킨 핏 루미너스 선세럼은 올해 임상테스트를 통해 확인한 식약처 최대 자외선 차단지수를 구현한 리얼자차 효과 선제품으로, 완벽한 자외선 차단과 더불어 화사한 피부 표현을 동시에 해주는 아이템”이라며 “하퍼스바자의 시그니처 착한 성분인 피토코드 콤플렉스(병풀, 죽순, 은행잎)와 특허받은 성분인 복숭아 나무 진액이 들어있어 활력있는 피부로 가꾸어주는 착한 제품”이라고 소개했다.

