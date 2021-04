화구 간 경계·사각지대 없애…12개 쿠킹존에서 3400W 국내 최고화력 지원

[아시아경제 김철현 기자] SK매직(대표 윤요섭)은 '보더리스 인덕션'을 출시했다고 13일 밝혔다. 지난 1월 세계 최대 가전전시회 '2021 CES'에서 'CES 혁신상'을 수상하며 세계 무대에서 먼저 인정 받은 제품으로, 화구 간 경계는 물론 가열 사각지대까지 없애 12개 쿠킹존 어디에서나 3400W 화력을 자유롭게 이용할 수 있는 것이 특징이다.

또 인덕션 상판 위에 용기를 올려두면 자동으로 위치와 크기를 감지해 총 5가지 맞춤형 라이팅 컬러로 표시하며, 조작부에서 별도로 화구를 선택하지 않아도 화력 선택을 손쉽게 할 수 있다. 기본 터치식 조작은 물론 모든 화구의 화력 조절이 가능한 탈부착 '초미세 소프트 다이얼' 컨트롤 방식을 적용해 좌우로 다이얼을 돌려 화력을 15단계까지 섬세하게 조절 할 수 있다.

