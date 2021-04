이베이코리아, 냉장·냉동식품 바로 배송 '셀러플렉스' 도입

[아시아경제 조인경 기자] 이베이코리아가 오픈마켓 최초로 판매자의 물류센터에서 고객에게 바로 배송하는 '셀러플렉스(Seller Flex)' 방식을 도입, 냉장·냉동식품 배송을 강화한다고 13일 밝혔다.

셀러플렉스는 고객이 상품을 주문하면 스마일배송에 입점한 판매자들의 물류센터에서 바로 출고해 고객에게 배송한다. 오후 6시까지 주문한 상품은 바로 다음 날 배송이 가능하다.

이베이코리아는 자체 콜드체인을 보유하고 있지 않아 그동안 신선식품 배송이 어려웠다. 기존 판매자들의 경우 상품 재고를 경기도 화성에 위치한 스마일배송 물류센터에 옮기는 방식으로 스마일배송에 입점해 왔다.

앞으로 신선식품 전용센터를 보유한 판매자가 셀러플렉스를 활용할 경우, 상품을 이동할 필요 없이 기존 센터를 그대로 활용하면 된다. 패션·뷰티·도서 등 다품종 소량 생산 카테고리도 상품 재고를 옮기는 데서 발생하는 비효율을 크게 줄일 수 있어 셀러플렉스 모델에 적합하다.

콜드체인 구축에 들어가는 막대한 비용은 줄이면서도 스마일배송 이용 고객의 상품 선택 폭은 크게 늘릴 수 있게 됐다는 게 이베이코리아의 설명이다.

이미 해산물 취급업체 '비비수산', '순천만수산', 수입육 기업 '누리푸드', 생물 크랩류를 공급하는 '은하수산' 등이 셀러플렉스 모델로 스마일배송 판매를 시작했다.

판매자가 셀러플렉스를 이용하면 G마켓, 옥션 내 스마일배송 탭에 노출되고 택배비용도 별도로 계약된 가격을 적용받는다. 신선식품에 필수적인 빠른 배차와 익일배송, 스마일배송 전담 CS 대행 서비스도 큰 장점이다.

이베이코리아 송승환 스마일배송사업실장은 "셀러플렉스는 콜드체인 없이도 신선식품 취급이 가능한 업계 최초의 물류 모델"이라며 "향후 셀러플렉스가 스마일배송 성장의 중요한 중심축이 될 수 있도록 서비스 고도화에 힘쓰겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr