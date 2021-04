김성철 삼성디스플레이 사장, '칼페르디난드 브라운상' 수상

[아시아경제 우수연 기자]삼성디스플레이는 김성철 중소형디스플레이사업부장(사장)이 세계 정보 디스플레이학회(SID)가 수여하는 2021년 '칼 페르디난드 브라운상(The Karl Ferdinand Braun Prize)' 수상자로 선정됐다고 13일 밝혔다.

글로벌 디스플레이 학회인 SID는 브라운관 TV를 발명한 노벨 물리학상 수상자 브라운 박사를 기념해 1987년 이 상을 제정했다. '칼 페르디난드 브라운상'은 디스플레이 분야에서 공을 세운 인물에게 수여하는 최고 권위의 공로상으로 인정받고 있다.

김 사장은 저온폴리실리콘(LTPS) 기반의 고해상도 OLED 대량 양산에 기여한 공을 인정 받아 이번 수상의 영예를 안게 됐다. 특히 SID는 터치 내장형 OLED를 통한 패널의 슬림화, 구부리거나 접을 수 있는 플렉시블 OLED 개발, 초박형유리(UTG)를 적용한 폴더블 OLED 양산 등 대표적인 성과를 수상 배경으로 밝혔다.

시상식은 오는 5월 17일부터 시작되는 'SID 디스플레이 위크' 기간에 온라인으로 진행될 예정이다.

한편 김 사장은 경희대 물리학 박사 출신으로 OLED 개발실장, 디스플레이 연구소장을 역임했으며 2019년 중소형 OLED 수출 확대에 기여한 공을 인정받아 은탑산업훈장을 수상하기도 했다.

