롯데호텔 서울×아쿠아 디 파르마, '트로피칼 디저트' 프로모션 진행

'2021 머스트 비 트로피칼 : 라 돌체 비타!(La Dolce Vita)'

감각적인 옐로 디저트로 MZ세대 겨냥, 얼리버드 혜택 제공

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔 서울은 이탈리아 프리미엄 니치 향수 브랜드 아쿠아 디 파르마와 '디저트 프로모션'을 진행한다고 13일 밝혔다. 지난해에 이은 2번째 협업이다.

롯데호텔 서울의 페닌슐라 라운지 앤 바는 다음달 7일부터 8월31일까지 '2021 머스트 비 트로피칼 : 라 돌체 비타!(La Dolce Vita)' 프로모션을 진행한다. 세계요리올림픽 금메달리스트 출신 나성주 제과장이 아쿠아 디 파르마의 시그니처 색인 옐로 컬러에 영감을 얻어 섬세하고 독창적인 디저트를 탄생시켰다.

디저트와 빙수를 동시에 즐길 수 있는 '트로피칼 3단 트레이(Tray)'는 아쿠아 디 파르마 향수병 디자인을 본떠 만들었다. 망고타르트, 레몬도브스 등 다양한 디저트를 즐길 수 있다. 빙수 1종(망고·멜론·전통빙수 중 택1)을 포함해 7만2000원(2인 기준)이다.

5월8일부터 8월29일까지 매주 금·토·일에는 '트로피칼 뷔페'를 이용할 수 있다. 이용객은 테이블당 3단 트레이, 애플망고빙수, 30여종의 뷔페 메뉴를 즐길 수 있다. 뷔페에는 크로플, 과일마카롱 등 인기 있는 디저트 메뉴와 간단한 식사 대용으로 즐길 수 있는 음식 7종 등이 제공된다. 가격은 성인 1인 6만7000원, 소인(만 4세~만 12세) 1인 3만5000원이다.

4월30일까지 네이버를 통해 예약하는 얼리버드 고객에게는 15% 할인가를 적용한다. 매장 방문 시 교환 가능한 기프트세트(샤워젤·향수 샘플, 10%할인권)를 증정한다. 이외에도 프로모션 이용 고객에게는 선착순으로 향수 샘플 3종을 제공한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr