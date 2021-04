일본 코로나19 신규확진자, 월요일 기준 11주만에 최대

[아시아경제 송승섭 기자]일본 내 코로나19 신규 확진자가 월요일 기준 11주 만에 최대치를 기록했다.

NHK방송에 따르면 12일 일본 전역의 코로나19 감염자는 2202명(오후 7시10분)에 달했다.

통상 주말을 앞두고 검사 건수가 줄어드는 경향이 있어 월요일에는 확진자가 적게 나온다. 월요일을 기준으로 봤을 때 지난 1월 25일 2764명을 기록한 이래 최대다.

이로써 일본의 누적 확진자는 50만9706명, 사망자는 9446명으로 집계됐다.

일본 정부는 현재 코로나19 하루 신규 확진자가 1000명을 넘나듦에도 불구하고 도쿄올림픽 성화 봉송 개시를 위해 지난달 22일부터 수도권 지역의 긴급사태를 발효를 전면 해제했다. 이후 오사카 지역을 중심으로 신규 확진자가 급증했음에도, 정부는 긴급사태를 재발령하지 않고 ‘만연방지 등 중점조치’를 시행했다.

한편 일본 정부는 전체 인구의 약 30%(3600만명)를 차지하는 고령자 접종을 위해 6월 말까지 각 지자체에 백신을 공급한다는 방침이다.

