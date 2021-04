中, 방사능 오염수 방류 앞둔 일본에 "폐수처리 신중해야"

[아시아경제 송승섭 기자]중국 정부가 13일 후쿠시마 원전 오염수의 해양방류 결정을 앞둔 일본에 우려의 목소리를 전했다.

12일 중국 외교부에 따르면 자오리젠 외교부 대변인은 “후쿠시마 원전 사고 발생으로 대량의 방사성 물질이 누출돼 해양 환경과 식품 안전, 그리고 인류의 건강에 심대한 영향을 끼쳤다”며 “폐수 문제를 잘 처리하는 것은 국제 공공 및 주변국 이익과 관련돼있다”고 강조했다.

그러면서 “신중히 잘 파악하고 관련 당사자들이 함께 참여해 효과적으로 해양 환경과 식품, 인류 건강에 가져올 피해를 피해야 한다”고 주장했다.

이어 “현재 국제사회가 일본을 주목하고 있다”면서 "일본이 국제 공공 이익에 책임을 지는 것은 자국민 이익을 책임지는 것과 같다"고 압박했다.

또 “중국은 이미 외교 경로를 통해 일본에 엄중한 우려를 표명했고 일본이 책임감 있는 태도로 후쿠시마 원전의 폐수 처리 문제를 신중하게 처리하길 요구했다”고 덧붙였다.

