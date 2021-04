日, 방사능 오염수 해양방류 밀어붙이자…자국 시민단체도 "반대"

[아시아경제 송승섭 기자]일본 정부가 후쿠시마 제1 원전의 방사성 물질 오염수를 해양방류하기로 결정할 예정인 가운데, 일본 시민단체가 각국 시민단체와 손잡고 해양방류 반대입장을 표명했다.

12일 주요 외신에 따르면 일본 시민단체인 '원자력 규제를 감시하는 시민 모임'과 국제환경운동 단체 '에프오이재팬'(FoE Japan) 등은 도쿄 참의원 의원회관에서 긴급 기자회견을 열고 해양방류를 결정해선 안 된다고 요구했다.

이날 기자회견 성명발표는 후쿠시마 제1원전 오염수 방류에 반대해온 '원자력시민위원회'가 맡았다. 위원회는 일본 정부가 해양 방류를 유력한 오염수 처분 방안으로 제시했음에도 일반 시민이 참석하는 공청회를 열지 않은 것은 문제라고 지적했다.

그러면서 해양 방류로 보관 중인 오염수 전량을 처분하려면 40년이나 걸리기 때문에 육상보관을 계속하면서 유효한 대안을 찾는 것이 바람직하다고 조언한 것으로 알려졌다. 오염수 증가로 저장 탱크 증설 공간이 부족해 해양 방류가 불가피하다는 일본 정부와 도쿄전력의 주장에는 석유비축 시설 같은 대형탱크 설치로 보관 용량을 늘릴 수 있다고 반박했다.

이들 단체는 한·미·일 등 24개국 311개 단체가 발의한 해양 방류 반대 서명 운동 결과도 공개했다. 자료에 따르면 지난 1월 28일 시작된 온라인 서명 운동에는 88개국(지역)에서 6만4431명이 동참했다.

기자회견 참가자들은 이날 인근에 있는 총리 관저 앞으로 이동해 오염수 해양방류에 반대하는 시위를 펼치기도 했다.

