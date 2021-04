[아시아경제 최대열 기자] SG충방 SG충방 001380 | 코스피 증권정보 현재가 4,485 전일대비 65 등락률 +1.47% 거래량 22,123,777 전일가 4,420 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식 카톡방'의 무료 선언! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정말씀드렸죠? 삼성-테슬라 ‘꿈의 배터리’ 생산!! 관련 株 주가 상승!! close 은 자회사 충남베트남텍스타일에 운영자금 67억여원을 빌려주기로 했다고 12일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr