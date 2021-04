속보[아시아경제 임주형 기자] 국내 기업들이 코로나19 백신 개발을 위한 임상시험에 본격 착수했다.

보건복지부는 12일 문재인 대통령 주재로 열린 '코로나19 대응 특별방역점검회의'에서 이같은 국산 백신 개발 상황을 보고했다.

현재 SK바이오사이언스, 유바이오로직스, 셀리드, 제넥신, 진원생명과학 등 총 5개 회사가 코로나19 백신 임상에 진입했으며, 올해 하반기부터는 임상 3상에 착수하는 것을 목표로 하고 있다.

