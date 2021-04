[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주특별자치도는 최근 잇따라 발생한 외국인 근로자 감염 확산을 차단하기 위해 도내 외국인 근로자 대상 코로나19 검사를 진행한다고 12일 밝혔다.

제주에서는 지난 10일 3명, 11일 1명 등 4명의 외국인 근로자가 양성 판정을 받으면서 도민들의 불안감이 증폭됐다.

이들 4명 모두 직업소개소를 통해 근로를 하고 있던 것으로 조사됐다.

이에 제주도는 도내 142개소(제주시 108, 서귀포 34)의 직업소개소에 진단 검사를 안내하고, 외국인 근로자가 전원 검사를 받을 수 있도록 한다는 방침이다.

외국인 근로자와 접촉한 사람도 누구나 검사를 받을 수 있으며, 검사 희망자는 가까운 보건소 선별진료소를 방문해 검사를 받으면 된다.

외국인 근로자의 경우 불법체류에 대한 부담으로 검사를 기피할 수 있음에 따라 검사는 익명으로 진행할 예정이다.

