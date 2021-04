[아시아경제 최대열 기자] 키네마스터 키네마스터 139670 | 코스닥 증권정보 현재가 61,100 전일대비 4,300 등락률 +7.57% 거래량 867,160 전일가 56,800 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 키네마스터, 주가 5만 2200원.. 전일대비 0.38%키네마스터, 커뮤니티 활발... 주가 5.06%.키네마스터, 주가 5만 4300원 (-5.4%)… 게시판 '북적' close 는 최대주주의 지분매각설과 관련한 거래소의 조회공시 요구에 대해 "매각주간사인 노무라금융투자주식회사를 통해 매각에 관심을 보인 국내외 다수 잠재 인수후보자들과 비밀유지협약을 맺고 논의중"이라고 12일 밝혔다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr