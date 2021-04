[아시아경제 지연진 기자] 코다코 코다코 046070 | 코스닥 증권정보 현재가 1,445 전일대비 145 등락률 +11.15% 거래량 10,049,083 전일가 1,300 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 내일 (15일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' [특징주]코다코, 최대주주 지분 확대…전기차 부품 공급 확대로 성장 기대코다코, 주가 1595원.. 전일대비 3.57% close 는 현대트랜시스와 4192억원 규모의 북미 조지아공장 자동차 부품 공급계약을 체결했다고 12일 공시했다.

공급 부품은 중형8속 컨버터하우징과 대형8속 컨버터하우징, 밸브바디 등으로 각 부품마다 2031년12월까지 차등 공급된다.

