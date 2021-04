제넥신, 파스퇴르연구소와 코로나 백신 글로벌 임상…"변이 효능 확인"

[아시아경제 김지희 기자] 제넥신은 한국파스퇴르연구소와 자사 코로나19 백신 후보 물질인 GX-19N의 변이 바이러스 방어 효능을 확인하기 위한 글로벌 임상에 나선다고 12일 밝혔다.

제넥신은 코로나19 변이체에 대한 GX-19N의 방어 효능을 동물 모델을 통해 확인할 계획이다. 이를 토대로 한국파스퇴르연구소의 국제적인 네트워크를 통해 남아공 등 변이체가 주로 발생하는 지역에서 글로벌 임상 2/3상 IND 제출 및 승인을 받는 게 목표다.

한국파스퇴르연구소는 기존의 해외 임상 설계 역량과 파스퇴르연구소 국제 네트워크, 글로벌 바이러스 네트워크(GVN) 등 국제 협력을 활용해 제넥신과 GX-19N의 해외 임상 진행을 위한 협력체계를 구축한다. 한국파스퇴르연구소는 약물재창출을 통해 코로나19 치료제 후보약물을 발굴했으며, 현재 세네갈, 멕시코, 호주 등에서 해외 임상을 진행중이다.

제넥신에 따르면 GX-19N은 코로나19 바이러스의 스파이크 항원과 함께 높은 서열보존성을 가진 뉴클리오캡시드 항원을 추가로 탑재해 기존 바이러스는 물론 변이체에도 대응이 가능하다. 제넥신은 지난 2월 국내 임상1상을 종료하고, 성인 150명을 대상으로 2a상에 돌입한 상태다. 지난달에는 인도네시아에 임상 2/3상 IND를 제출했다.

성영철 제넥신 회장은 “한국파스퇴르연구소의 지원을 통해 남아공 등 변이체가 출몰하는 지역에서도 임상을 추진하게 됐다"며 "GX-19N의 성공적인 개발을 통해 기존 코로나19 바이러스뿐만 아니라 다양한 변이에도 대응 가능한 예방 효과를 입증해 나갈 것"이라고 밝혔다.

