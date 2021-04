'연구원 채용 비리 의혹' 파장 속‥ 강원도, 2차 정밀조사 착수

도, 최근 2년 연구원 정규직 채용 관련 채점표와 내부 회의록 확보

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 강원연구원 책임연구원 채용 비리 의혹과 관련, 현장 조사를 통해 확보한 세부 자료에 대한 2차 정밀조사에 착수했다.

13일 강원도에 따르면 도는 지난 6일∼9일 진행한 강원연구원 특별 검사를 종료하고 그간 확보한 채용·인사 사무 전반에 관한 세부 자료를 분석 중이다.

강원도의 싱크탱크 역할을 하는 강원연구원은 올해 2월 시행한 '2021년 제1차 연구원 정규직 공개채용'에서 박영일 전 원장이 대학교수 시절 박사 논문을 지도한 제자 A 씨를 최종 합격·채용하면서 논란을 빚었다.

박 전 원장은 A 씨가 대표로 있던 사단법인에서 이사로 활동한 사실도 드러났다. 연구원은 '4차 산업', '과학기술', '지역학' 등 3개 분야 연구직 채용에서 '4차 산업'과 '지역학' 분야는 적격자가 없어 뽑지 않았다.

'과학기술' 분야 1차 합격자 3명 가운데 A 씨가 최종 합격, 3개 분야 전형에서 A 씨만 뽑히면서 특정인을 위한 공개 채용이라는 의혹이 불거졌다.

이에 대해 박 전 원장은 "모든 채용은 정해진 절차에 따라 적법하게 이뤄지는 것이기 때문에 관여할 수도 없다"며 "제자가 채용됐다는 것을 나중에 알았고, 오비이락일 뿐이다"라고 해명한 바 있다.

조사의 핵심은 블라인드 방식으로 진행된 전형이나 A 씨 채용 과정에서 박 전 원장의 직·간접적인 관여가 있었느냐는 것이다.

또한, 박 전 원장 체제에서 조직된 강원ST(과학기술자문위원회) 구성에 채용 당사자 2명이 위원으로 위촉된 점과 매월 200만∼300만 원 연구지원비를 받는 객원 연구위원 운영 및 위원들의 면접위원 참여 등이다.

도 관계자는 "현장 조사에서 확보한 자료를 토대로 자료 조사는 계속 시행할 계획"이라고 전했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr