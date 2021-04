[아시아경제 지연진 기자] 까뮤이앤씨 까뮤이앤씨 013700 | 코스피 증권정보 현재가 2,750 전일대비 25 등락률 -0.90% 거래량 2,207,255 전일가 2,775 2021.04.12 14:46 장중(20분지연) 관련기사 '갑툭튀' 종목 어김없이 '정치 테마주'선거 예측, 정치 테마주는 이미 알고있다?모르는 시간만큼이 손해! 왜 이걸 안잡아요? close 는 서울 마포구 성산동에서 들어서는 217억 규모의 오피스텔 신축 공사를 수주했다고 12일 공시했다.

해당 공사는 지하4층에서 지상14층 1개동 오피스텔(218가구) 및 근린생활시설을 신축하는 것이다.

이 회사는 "계약상대의 계약서 체결일로부터 2개월 이내 본 사업 PF대출 양정 및 기표가 되지 않았을 때 계약해제될 수 있다"고 전했다.

