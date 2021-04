신일, 2in1 구조 ‘싹쓸이 미니 무선청소기’ 출시

차량 컵 홀더 사이즈, 주거공간·차량 청소에 최적화

[아시아경제 김희윤 기자] 신일전자는 스틱형과 핸디형 청소기가 결합된 투인원(2in1) 구조의 ‘싹쓸이 미니 무선 청소기’를 출시했다고 12일 밝혔다.

신일에 따르면 이번 신제품은 자동차 내 컵 홀더에 쏙 들어갈 만한 미니 사이즈다. 작은 주거 공간은 물론 차량 청소도 손쉽게 할 수 있다.

총 3종(연장·브러쉬·틈새형)의 노즐을 함께 제공해 필요에 따라 스틱과 핸디형으로 맞춤형으로 사용할 수 있다. 높거나 틈새가 좁은 공간도 구석구석 청소할 수 있다. 또 USB-C 단자로 배터리를 충전할 수 있어 야외활동 시에도 간편하게 휴대가 가능하다.

무게는 750g(핸디형 기준)의 초경량이다. DC 모터를 탑재해 강력한 흡입력을 자랑한다. 4000mAh 고용량 배터리를 내장해 한번 충전으로 최대 15분 사용할 수 있다. 이외에도 에코/터보 2단계의 모드를 갖췄다. 또한 30dB(데시벨) 저소음을 자랑한다고 신일 측은 덧붙였다. 가격은 4만9900원이다.

권영오 신일전자 전속유통사업부 이사는 “최근 캠핑과 차박 등 다양한 공간에서 여가생활을 즐기는 소비자가 늘어나는 점을 고려해 휴대성과 효율성을 높인 제품을 선보였다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr