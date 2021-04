목포서 43일만 ‘코로나 확진자’ 1명 발생

시 ‘확진자 지역 동선 없어, 추가확진 가능성 낮다’ 발표

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시는 12일 코로나19 신규 확진자 1명이 추가로 발생했다고 밝혔다.

이로써 목포에 누적확진자는 58명으로, 지난 2월 28일 이후 43일 만이다.

이번 58번 확진자는 10대 남성으로 대학교 기숙사 동료인 서울 성북구 확진자 A씨와 접촉해 감염된 것으로 파악됐다.

지난 11일 성북구보건소로부터 A씨의 밀접접촉자로 분류된 58번 확진자는 어머니의 차량으로 목포로 이동 해 자가격리 중이었으며, 12일 목포시보건소 선별진료 검사를 통해 양성판정을 받았다.

시 관계자는 “58번 확진자는 목포 도착 이후에도 지역민과의 접촉은 없었으며, 보건소 방문 뒤 자택으로 이동해 목포서 동선은 없었다”며 “확진자의 어머니는 검사결과 음성판정을 받았고 접촉하지 않은 여동생은 현재 검사를 진행 중이다”고 밝혔다.

시는 확진자의 자택에 대한 긴급 방역소독을 실시했으며, 전남도로부터 병상을 배정받으면 긴급 이송조치할 계획이다.

김종식 목포시장은 “사회적거리두기 1.5단계가 오는 5월2일까지 연장된 만큼 긴장감을 늦추지 않고, 방역수칙 준수에 적극 동참해 주시길 바란다”고 당부했다.

