나경원 "국민의힘 자강·쇄신한 뒤 윤석열 데려와야"

[아시아경제 이현주 기자] 나경원 국민의힘 전 의원은 12일 "우리 당이 자강하고 쇄신하는 두 가지 노력이 굉장히 필요하다"면서 "당이 튼튼하고 준비를 한 다음에 (대통령 선거) 플랫폼 역할을 해야 한다"고 말했다.

나 전 의원은 이날 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에 출연해 "그냥 뭐 윤석열 총장 모셔다가 플랫폼 하겠다고 하면 누가 오시겠냐. 우리 당이 매력적이면 다 앞다투어서 오실 수 있는 거라고 생각을 한다"며 이처럼 밝혔다.

그는 "전당대회를 통해서 새로운 지도부가 구성되고 그런 과정에서 보여줄 수 있는 부분이 있지 않을까 생각한다"며 "스스로 자강해야 된다는 것, 그런 것이 더 세대나 지역을 다 통합해서 아우를 수 있는 모습을 보여야 된다고 생각한다. 그런 것이 아마 전당대회를 통해서 나타날 수 있지 않을까 이렇게 생각한다"고 설명했다.

구닥다리 정치 없어져야

합당 땐 安 의견 존중

또 "영남 출신이라도 수도권 민심을 잘 읽는 분이면 할 수 있을 것"이라며 "너무 한쪽으로 쏠려가는 그런 모습이 아니라 전체적인 지도부의 조화가 필요하지 않나 이렇게 생각을 한다"고 했다.

그러면서 "계파, 밀실, 뒤에서 상황 이런 구태 정치 없어져야 된다"며 "구닥다리 정치는 없어져야 된다 생각하고 당은 자고로 좀 시끌시끌해야 한다"고 덧붙였다.

국민의당과 통합에 대해선 안철수 당 대표의 의견을 존중해야 한다고 했다. 선 전당대회 후 통합 쪽으로 가는 게 수순이라고 보느냐는 질문에 "안 대표 생각이 그런 것 같다"며 "그렇게 보인다"고 답했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr