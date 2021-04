[아시아경제 지연진 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 3,500 등락률 +2.73% 거래량 264,327 전일가 128,000 2021.04.12 11:36 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 봄바람 맞은 조선株대표기업 총수 바뀐다…공정위, 30일 대기업집단 동일인 지정컨선이 회복세 이끈다…"발주량 전년 3배 늘것" close 은 자회사인 현대삼호중공업이 아시아 소재 선사와 1760억원 규모의 LPGC 2척 공사 수주계약을 체결했다고 12일 공시했다.

계약금액(1760억원)은 지난해 매출액3조9180억원의 4.51%에 해당하며, 계약기간은 지난 9일부터 2023년 3월3일까지다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr