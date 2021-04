팬오션, 620억원 규모 LNG 벙커링선 장기 대선계약 체결

[아시아경제 지연진 기자] 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 6,060 전일대비 20 등락률 +0.33% 거래량 1,719,419 전일가 6,040 2021.04.12 10:06 장중(20분지연) 관련기사 팬오션, LNG 벙커링선 620억 규모 장기 대선계약팬오션, 커뮤니티 활발... 주가 -1.44%.“어서 와서 받아가세요” 좋은 정보 금방 사라져요 close 은 해외 에너지기업(Shell NA LNG)과 620억원 규모의 LNG 벙커링선 장기 대선계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

계약금액은 620억5601만원으로, 최근 매출액대비 2.49%에 해당한다. 계약기간은 6년이며, 계약상대방은 각 1년씩 2차례 계약연장에 대한 옵션을 행사할 수 있다.

