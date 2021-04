스타벅스, 여름 시즌 시작…‘포레스트 콜드 브루’ 출시

[아시아경제 임혜선 기자]스타벅스커피 코리아가 13일부터 6월7일까지 여름 시즌을 맞아 ‘포레스트 콜드 브루’를 비롯한 음료 3종·푸드 3종·MD 상품 29종을 새롭게 출시헸다.

2016년을 시작으로 매년 콜드 브루 음료를 선보이고 있는 스타벅스는 올해는 제주산 유기농 말차가 들어간 ‘포레스트 콜드 브루’를 내놨다. ‘포레스트 콜드 브루’는 진한 콜드 브루와 바닐라 향의 크림 베이스, 그리고 제주산 유기농 말차가 서로 층을 이룬다.

진한 다크 초콜릿과 음료 위의 바나나 크림이 포함된 ‘바나나 크림 다크 초코 블렌디드’, 알로에 젤리의 식감과 샤인 머스캣의 달콤한 망고향이 특징인 ‘샤이닝 머스캣 에이드’ 등도 있다.

여름 푸드도 만나볼 수 있다. ‘바나나 체커스 케이크’, ‘바나나 슈크림 타르트’, ‘바나나 슈크림 큐브’ 등 푸드 3종을 출시한다. 캠핑 감성과 이른 여름 바다 정취를 동시에 느낄 수 있는 MD 상품 29종도 전국 매장에서 소개한다.

