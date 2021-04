SK텔레콤, 국가고객만족도 24년 연속 1위… 국내 기업 중 유일

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 280,000 전일대비 3,500 등락률 +1.27% 거래량 72,826 전일가 276,500 2021.04.12 10:12 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여"모빌리티 시장 선점" 티맵모빌리티, 4000억 규모 투자 유치“MEC 기업활용부터 미래방향성까지” SK텔레콤, MEC 웨비나 개최 close 이 한국생산성본부가 선정하는 2021년 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 이동전화서비스 부문 24년 연속 1위를 차지했다. NCSI 24년 연속 1위는 고객만족도 조사 대상 전 산업부문 중 최장수 기록이다.

1998년 국내에 첫 도입된 NCSI 조사는 매년 기업의 상품·서비스에 대해 고객이 직접 평가한 만족도 수준을 측정해 계량화한 지표다. 한국생산성본부와 미국 미시간대가 공동 개발한 NCSI 조사는 세계 각국에서도 널리 활용되고 있는 국내 최고 권위의 고객만족도 조사 지표로 평가받고 있다.

특히 올해는 SK ICT패밀리사가 5개 부문에서 NCSI 1위를 기록했다. SK브로드밴드는 초고속인터넷과 IPTV 서비스 부문에서 11년 연속 1위를 차지했으며, SK텔링크는 8년 연속 국제전화 서비스 1위 기업으로 선정됐다. 또한 올해 처음 신설된 음원서비스 부문에서는 플로(FLO)가 1위에 올랐다.

이에 대해 SK텔레콤은 언택트 시대를 맞아 인공지능(AI) 등 최첨단 ICT 기술을 접목해 고객 경험 개선 등을 위해 노력한 것을 인정받았다는 평가라고 설명했다.

이기윤 SK텔레콤 고객가치혁신실장은 “국가고객만족도 24년 연속 1위 달성은 SK텔레콤 서비스에 대한 고객의 신뢰를 재확인받았다는 의미를 갖는다”며 “고객이 SK텔레콤 서비스를 이용하면서 자부심을 느낄 수 있는 기업이 되도록 고객가치 혁신을 지속할 것”이라고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr