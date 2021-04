YS 차남 김현철 "김종인씨, 나서지 말고 조용히 여생 보내길"

[아시아경제 김소영 기자] 김영삼 전 대통령의 차남 김현철 동국대 석좌교수가 국민의힘을 떠난 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장을 향해 "더 이상 나서지 말라"고 일갈했다.

김 교수는 11일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "김종인씨, 당신의 역할을 다 끝냈으면 더 이상 사람도 언론도 만나지 말고 가족들과 함께 조용히 쉬시면서 여생을 보내라"고 말했다.

그는 "국민들은 국민의힘이 예뻐서가 아니라 이 정권의 오만과 위선 무능에 분노해서 표를 준 거지 당신이 특별히 잘해서 이긴 건 아니니 절대 착각하지 말라"고 일침했다.

이어 "당신은 선거기간 중 여러 차례 야권단합을 방해하는 모습을 보여 많은 사람들을 당황스럽게 만들고 오히려 선거를 망칠까봐 걱정한 사람들도 많다는 걸 알아야 한다"며 "지금부턴 여든 야든 조금만 실수해도 바로 망하는 길이므로 특히 언행을 조심해야 하는데 당을 나가자마자 덕담도 아닌 독설을 뿜어대니 참 모양이 좋지 않다"고 비판했다.

또 "당신이 없어도 야권은 내년 대선에서 충분히 승리할 수 있는 역량이 있으니 진정 야당을 위한다면 이젠 더 이상 나서지 말라"며 "야당이 이번 보궐선거처럼 단합된 모습으로 똘똘 뭉쳐서 나간다면 내년 대선도 반드시 필승하리라 굳게 믿는다"고 말했다.

