CU, 블랙데이 이벤트…짜장 상품 페이코인 결제시 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] CU가 오는 14일까지 블랙데이를 맞아 짜장 상품을 페이코인으로 결제하는 고객들에게 50% 할인 혜택을 제공한다고 12일 밝혔다.

이번 할인 이벤트 대상 상품은 짜짜로니 봉지면, 진진짜라 컵라면, 하트시그널 짜라볶이 컵라면, 뽀로로 짜장 소컵라면, 롱줄면 짜장 컵라면, 3분 쇠고기 간짜장 등 총 6종이다. 뽀로로 짜장 소컵라면의 경우 페이코인으로 3개 구매하면 약 70% 할인된 가격에 구매할 수 있고, 14일 단 하루 1+1 행사가 적용되는 3분 쇠고기 간짜장은 1개 가격에 4개를 구매할 수 있다. 1회 할인 한도는 최대 3000원이며 준비된 수량(20만 개)이 모두 소진되면 이벤트는 자동으로 종료된다.

결제 방법은 암호화폐 결제 전문 앱인 페이코인 회원가입 후 페이코인을 충전한 뒤 메인 화면에 생성되는 바코드를 근무자에게 제시하면 된다. 페이코인은 블록체인을 기반으로 하는 암호화폐 결제 수단으로 최근에는 사용처가 편의점뿐만 아니라 서점, 마트, 영화관 등으로 점차 확대되고 있다

BGF리테일 관계자는 “암호화폐에 대한 관심이 날로 높아지면서 페이코인을 활용한 차별화된 프로모션으로 이용 고객들에게 보다 다양한 혜택을 제공하고 있다”며 “앞으로도 암호화폐 관련 결제 수단을 다양화해 고객 쇼핑 편의성을 높이는 데 주력할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr