"헬로키티 룸 깜짝 할인" 롯데호텔 제주, 어린이날 이벤트

"봄에 찾아 온 산타클로스가 직접 어린이날 선물, 헬로키티 룸 할인 등"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔 제주는 어린이날을 맞아 5월5일 호텔을 찾을 가족 투숙객을 위해 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

어린이날 당일 부모님이 미리 준비한 선물을 호텔 측에 접수하면 산타클로스로 변신한 롯데호텔의 직원이 각 객실로 찾아가 자녀에게 선물을 대신 전달해 주는 방식이다. 선물 접수는 호텔 로비층에 자리한 에이스 클럽에서 어린이날 오전 9시부터 오후 6시까지 가능하며 선물 배송은 오후 6시에서 10시 사이 이뤄질 예정이다.

글로벌 캐릭터 브랜드 기업 산리오코리아와의 협업으로 만든 헬로키티 룸의 할인 프로모션도 진행한다. 산리오코리아 공식 인스타그램의 프로모션 페이지에서 30만원대부터 예약이 가능하다. 이날부터 오는 30일까지 예약 가능하며 헬로키티 인형 1개도 선물로 받을 수 있다. 투숙 기간은 4월12일부터 10월31일까지다(가격은 기간별로 상이, 세금 및 봉사료 포함).

온가족이 베이킹에 함께 참여할 수 있는 '패밀리 쿠킹 클래스'도 마련된다. 어린이날 당일 호텔 내 연회장에서 선착순 25팀 한정(참가비 4만원)으로 진행된다.

가정의 달인 5월 한 달 동안 호텔의 해온 광장에서는 패밀리 펀(Family Fun) 이벤트도 진행된다. 지정된 인증샷을 개인 SNS에 업로드 후 해당 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 소정의 경품을 증정한다. 자세한 내용은 추후 롯데호텔 제주 SNS 계정에 게시될 예정이다.

롯데호텔 제주는 유아풀과 키즈 워터 슬라이드를 갖춘 사계절 온수풀 '해온', 실내 테마파크 '플레이토피아', 레저 프로그램 '에이스(ACE, Active & Creative Entertainer)' 등을 갖췄다.

