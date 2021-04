김영록 전남지사, AZ 백신 접종 ‘도민 백신 접종 독려’

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 지난 9일 오전 무안군노인전문요양원에서 아스트라제네카(AZ) 백신을 접종했다.

정부의 자지체장 접종 참여 독려에 따른 것이다. 아스트라제네카 백신에 대한 도민의 불안감을 해소해 접종을 독려하기 위해 직접 참여했다.

김 지사는 노인요양시설 입소자 등 23명과 함께 백신을 접종했다.

김 지사는 “평소 독감 백신 접종과 똑같고 이상반응도 없었다”며 “정부의 접종 방침에 따라 도민들도 마음 푹 놓고 접종에 적극 동참해 달라”고 당부했다.

이날까지 전남지역 백신 접종자는 1분기 대상자 6만 2293명 중 4만 9194명(79.0%), 2분기 22만 1183명 중 1만 1988명(5.46%)으로, 전체 접종률은 21.6%다.

전남 전체 도민 185만 명 대비 백신 접종률은 3.3%며 오는 9월 말까지 159만 명을 완료할 계획이다.

정부는 지난 7일부터 보류된 아스트라제네카(AZ) 백신 접종을 12일부터 재개키로 했다. 1차 접종 후 희귀혈전증 관련 부작용이 없어 연령에 관계없이 2차 접종도 아스트라제네카로 접종토록 권고하겠다는 방침을 밝혔다. 다만 30세 미만에 대해서는 백신 접종을 권고하지 않기로 했다.

