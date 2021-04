인천 영종국제도시서 '지능형 합승택시' 운행…요금 30% 할인

7월부터 송도·남동산단 운행 예정

[아시아경제 박혜숙 기자] 인공지능이 탑승자를 연결해 주는 '지능형 합승택시'가 전국 최초로 인천에서 운영된다.

인천시는 '아이모아(I-MOA) 택시'를 12일부터 내년 12월 31일까지 오전 6시∼오후 8시 영종국제도시에서 운영한다고 밝혔다.

이 택시는 승객이 전용앱으로 호출하면 인공지능으로 비슷한 경로를 가는 다른 승객을 찾아 함께 태우고 목적지까지 가는 새로운 개념의 택시 서비스다.

승객들은 합승하는 대신 택시요금의 30%를 할인받는다. 다만 합승은 동성 승객만 허용되며 택시 앞·뒤 좌석에 나눠 탑승해야 한다.

올해 7월부터는 송도국제도시와 남동국가산업단지에서도 이 택시를 운영할 계획이다.

시는 국토교통부 공모사업인 '스마트시티 챌린지 사업'에 선정돼 현대자동차 컨소시엄과 함께 수요에 맞춰 실시간으로 버스노선을 변경하는 '수요응답형 I-MOD버스' 등 다양한 모빌리티 서비스를 실증하고 있다.

시는 이 사업의 하나로 I-MOA 택시를 개발했으며 향후 다른 교통수단과 연동해 운영지역을 확대할 방침이다. 이용 희망자들은 구글 플레이스토어에서 'I-MOA' 또는 '아이모아'를 검색해 앱을 설치한 뒤 안내에 따라 택시를 호출하면 된다.

인천시 관계자는 "지역맞춤형 스마트 모빌리티 서비스 개발에 적극적으로 나서 스마트 대중교통을 선도하고 시민이 체감하는 스마트도시를 만들도록 노력하겠다"고 밝혔다.

