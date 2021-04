美 아마존 첫 노조 설립 실패…“베조스 ‘무노조경영’이 이겼다”

아마존 앨라배마 창고 직원 투표…'반대' 1798표로 과반

제프 베조스 CEO, 25년 동안 '무노조경영' 원칙 고수

WP "아마존의 중대한 승리"

노조 결성 측, 회사 고소 계획…"불법 활동 벌여"

[아시아경제 이준형 기자] 세계 최대 전자상거래 업체 아마존의 미국 직원들이 추진한 노동조합 결성 시도가 무산됐다.

미 CNN 등 주요 외신은 미국 앨라배마주(州) 베서머의 아마존 창고 직원들이 실시한 노조 결성 찬반 투표 결과 직원들이 노조 결성을 반대했다고 9일(현지시간) 보도했다.

노조 결성에 반대하는 표가 1798표로 과반수였다. 찬성은 738표에 그쳤다. 이번 투표는 소매·도매·백화점노동자조합(RWDSU) 가입 여부에 관한 투표였다.

직원 약 6000명에게 투표 자격이 주어졌다. 총 투표 수는 3천215표였다. 약 500표는 사측과 노동자 측이 이의를 제기해 집계에 포함되지 않았다.

워싱턴포스트(WP)는 이번 투표 결과가 아마존의 중대한 승리라고 평가했다. 아마존은 베서머 창고에 미국 첫 노조 사업장이 생기는 걸 반대해왔다. 노조 결성 추진의 배경은 코로나19과 관련된 안전 예방조치에 대한 불만, 전반적인 근무 환경에 대한 불만 등이었다.

제프 베조스 아마존 최고경영자(CEO)는 아마존을 창업한 뒤 25년 이상 미국 내에서 무노조 경영 원칙을 고수해왔다. 베서머 창고에서 노조 조직이 성공할 경우 이는 미국 내 첫 아마존 노조가 됐다. 이번에 노조가 설립됐다면 아마존의 미국 내 다른 사업장에도 영향이 미칠 게 불가피했다는 분석이다.

CNN에 따르면 유럽 일부 아마존 직원들은 노조를 만들었다. 하지만 베서머 창고의 노조 조직 시도는 미국의 아마존 사업장에서 이뤄진 가장 큰 규모의 노조 조직화 시도였다.

이번 투표는 미국에서 전국적 관심을 받았다. 조 바이든 대통령을 포함한 정치인, 연예인 등까지 나서 노조 결성 활동을 지지했다.

미국에서 노조를 막아온 아마존은 이번에도 온·오프라인 캠페인을 벌였다. 화장실 문마다 전단을 붙이고 문자 메시지를 발송했다. 직원들을 의무적으로 반(反)노조 회의에 참석하도록 했다.

사측이 마련한 기자회견에서 노조에 반대했다는 한 직원은 "아마존은 완벽하지 않고 결함이 있다"고 밝혔다. 그는 "다만 우리는 노조 없이도 회사의 결함을 고칠 수 있다"면서 "왜 우리 스스로 할 수 있는 것을 하기 위해 노조에 돈을 내느냐"고 말했다.

CNN은 "아마존과 직원들에게 이번 투표의 무게는 믿을 수 없을 만큼 컸다"고 지적했다. 베서머에서 노조가 결성되면 미국 전역의 아마존 직원들이 비슷한 시도에 나서는 방아쇠가 될 수 있었다는 평가다. 이 경우 아마존은 95만여명에 달하는 미국 직원들의 일하는 방식을 모두 바꿔야 했을 수도 있다.

CNN은 이번 노조 조직화가 처음부터 힘겨운 전투였다고 평가했다. 미국에서 두 번째로 큰 규모의 고용주를 상대로 한 도전이었고 베서머가 다른 지역 대비 노조 조직률이 낮은 남부였기 때문이다.

RWDSU와 노조 결성을 추진한 노동자들은 이번 투표 과정에서 사측이 거짓말과 속임수, 불법적 활동을 벌였다며 이를 미 노동관계위원회(NLRB)에 고소할 계획이라고 밝혔다. 또한 이들은 아마존의 잘못된 사업 및 노동 관행에 문제를 제기하는 활동을 강화하기로 했다.

노동계는 의회가 노조 결성을 막기 위한 아마존의 행위를 조사해야 한다고 주장했다. 노동계는 이번 투표가 노조 설립에 친화적인 방향으로 노동법 개정이 이뤄질 있는 계기가 될 수 있다는 기대감도 밝혔다.

메리 케이 헨리 북미서비스노조(SEIU) 위원장은 "(개정안이 나오기 전) 조 바이든 대통령과 마티 월시 노동부 장관이 아마존 등 대기업에 협상 테이블을 마련하도록 요구하면 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr