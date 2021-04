[아시아경제 이정윤 기자] 경기 남양주시 진접읍 팔야리의 한 비닐 제조 공장에서 10일 오전 10시 15분께 화재가 발생해 소방 당국이 진화 중이다.

이날 공장을 가동하지 않아 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다.

소방당국은 대응 1단계를 발령하고 인력 48명과 장비 24대를 동원해 불길을 잡고 있다.

