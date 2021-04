속보[아시아경제 박선미 기자] 엘리자베스 2세 영국 여왕의 남편 필립공이 99세로 별세했다.

9일(현지시간) 버킹엄궁 성명에 따르면 필립공은 최근 병원에서 수술을 받고 퇴원했지만 이날 오전 윈저성에서 숨을 거뒀다.

