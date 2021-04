[아시아경제 황윤주 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 558,000 전일대비 10,000 등락률 +1.82% 거래량 770,702 전일가 548,000 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감[종목속으로] 실적 주춤해도…계속 달리는 플랫폼 강자 네이버코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 close 모빌리티는 지난해 연결 기준 영업손실 129억원으로 전년 대비 100억원 줄었다고 9일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 2800억원으로 167% 늘었다.

별도 기준 영업손실 141억원으로 전년 대비 33% 감소했고, 매출액 2112억원으로 117% 증가했다.

회사 측은 "코로나19 상황에서도 사업 다변화를 통해 2020년 매출을 전년 대비 3배 가까이 성장시키며 영업손실 폭도 줄였다"고 밝혔다.

