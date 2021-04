용인시, 관내 공원 시설물 매일 신고 접수

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 공원 내 시설물 고장 신고를 받는다.

용인시는 9일 관내 어린이공원ㆍ근린공원 등 145곳을 대상으로 시설물의 고장 여부를 매월 점검하고, 시민들의 불편 신고를 받아 즉시 조치할 계획이라고 밝혔다.

시민들이 안심하고 시설물을 이용할 수 있도록 하기 위한 조치다.

공원 이용 중 고장 난 공원 시설을 발견하면 시 민원안내콜센터(1577-1122)와 홈페이지, 안전신문고 앱 등을 이용해 신고하면 된다.

접수된 내용은 담당자가 현장을 살피고 즉시 조치한다.

시는 아울러 그네, 미끄럼틀 등은 매달 점검을 실시하고, 허리돌리기 등 운동기구는 수시로 살펴보기로 했다.

시 관계자는 "공원을 방문하는 시민들이 불편을 느끼는 부분을 신속하게 처리하기 위해 적극적인 신고해 달라"며 "시민들이 안전하게 이용할 수 있도록 세심하게 점검하겠다"고 약속했다.

시는 지난 달 22일부터 어린이공원 등 78곳의 모래와 바닥 포장 등 소독을 시작했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr