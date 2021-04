[포토]김선갑 광진구청장, 구민 안전 위한 ‘119 릴레이 챌린지’ 동참

8일 각 가정 내 소방시설 설치 권장 메시지 전달…화재 피해 최소화

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장이 8일 화재 발생으로 인한 구민 피해를 줄이기 위해 각 가정에 소방시설 설치를 권장하는 ‘119 릴레이 챌린지’에 동참했다.

지난해 11월9일 제58회 소방의 날을 맞아 시작된 이번 챌린지는 소방시설의 중요성을 알리는 안전 메시지와 함께 사진을 촬영, 다음 참여자를 추천하는 릴레이 캠페인이다.

이 날 김선갑 구청장은 ‘작은 불은 대비부터 큰 불은 대피 먼저’라는 안전 수칙과 ‘1 하나의 집·차량마다, 1 하나의 소화기·감지기를, 9 구비합니다!’라는 메시지를 전하며 화재 예방을 위한 모두의 실천과 노력을 당부했다.

유동균 마포구청장 지목으로 챌린지에 참여한 김 구청장은 이어서 다음 챌린지 주자로 류경기 중랑구청장과 박형태 광진소방소 남성의용소방대장, 이인숙 여성의용소방대장을 지목했다.

김선갑 구청장은 “가정 뿐 아니라 차량에도 소화기 및 화재감지기를 구비, 화재로 인한 피해를 예방하길 바란다”며 “구도 구민의 안전을 가장 최우선으로 촘촘한 안전망을 구축해나가겠다”고 말했다.

한편, 구는 지난해 행정안전부가 발표한 ‘지역 안전지수’ 평가 중 화재·생활안전·감염병 3개 부문에서 1등급을 획득한 바 있다.

이밖에도 구민이 안심하고 거주할 수 있도록 구민생활안전보험 시행, 여성 1인가구 주거 안전물품 지원, 범죄예방디자인을 적용한 마을 조성 등 다양한 안전 정책을 추진하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr