[아시아경제 정동훈 기자]경찰이 강진군청 공무원의 부동산 투기 의혹 사건과 관련해 강진군청 등에 대한 압수수색을 진행하고 있다.

전남경찰청 부동산투기 특별수사대는 9일 오전 9시께부터 강진군청 일부 사무실 등에 대한 압수수색영장을 집행 중에 있다고 밝혔다.

경찰은 이번 압수수색을 통해 확보한 자료를 분석해 신속하고 엄정하게 수사해 나간다는 방침이다.

