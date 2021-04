[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 9일 바삭한 식감과 달콤한 맛을 함께 즐길 수 있는 ‘초코츄러스’를 출시했다고 밝혔다.

초코츄러스는 겉은 바삭하고 속은 폭신한 츄러스 특유의 식감과 풍미는 유지하면서 초콜릿의 달콤한 맛을 조화시킨 점이 특징이다. 초코츄러스의 달콤한 끝 맛은 부드러운 소프트크림이나 따뜻한 커피 등 다양한 음료나 음식에 잘 어울린다.

미니스톱 관계자는 “달달한 것이 생각날 때 합리적인 가격으로 달콤한 디저트를 즐길 수 있도록 초코츄러스를 출시했다”며 “초코츄러스는 먹기 편한 막대 형태로 언제 어디서든 간편하게 즐길 수 있어 나들이 간식으로 추천한다”고 말했다.

